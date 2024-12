Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2024 in DIRETTA: Ljutic da battere, l’Italia non c’è

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA14.06: Meillard all’intermedio ha 14 centesimi di vantaggio14.05: Non ci saranno italiane al traguardo, esattamente come a Levi perchè Peterlini incrocia gli sci e cade senza conseguenze. Peccato14.04: All’intermedio Peterlini ha un ritardo di 7 decimi14.03: Recupera qualcosa nella seconda parte di gara ed è quarta l’austriaca Truppe a 7 decimi da Aicher. Ora Peterlini14.02: All’intermedio Truppe ha 74 centesimi di ritardo14.01: Nettamente prima la tedesca Aicher che chiude con 66 centesimi di vantaggio su Gritsch e potrebbe aver messo il sigillo sulla top 10 o qualcosa di più. Ora Truppe14.00: Aicher all’intermedio ha 95 centesimi di vantaggio13.59: Perde qualcosa nel finale e si inserisce al terzo posto l’albanese Lara Colturi che chiude a 19 centesimi da Gritsch.