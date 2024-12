Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Besançon 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via della gara maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53 Tra meno di 20inizierà la settima tappadeldi/2025. Il massimo circuito internazionale torna in Francia due anni dopo l’ultima apparizione in terra transalpina.14.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestualetappa dideldiBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestualetappa dideldi. Il massimo circuito internazionale torna in Francia due anni dopo l’ultima apparizione per l’ottavo appuntamento di questa stagione, il settimo effettivo considerando l’allunamentotappa di Oristano.Nellaodierna c’è un unico grande favorito: Mathieu Van der Poel.