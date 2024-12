Quotidiano.net - L’idea meravigliosa in testa. Addio a Cesare Ragazzi, l’imperatore dei capelli

Leggi su Quotidiano.net

di Massimo Pandolfi Guai a definirlo un imbonitore tivù. Peggio ancora paragonarlo a Guido Angeli, Wanna Marchi, il ‘baffo’ Roberto da Crema o a Giorgio Mastrota: si infuriava. Per tutta la vita, leone di segno zodiacale e di fatto, ha coltivato un’ideae dicono l’abbia messa ina quasi un milione di persone in tutto il mondo. Ma unirlo ai nomi dei signori di cui sopra no: per lui era quasi un affronto. In una delle sue ultime interviste rilasciata a Giacomo Galanti su Repubblica disse: "Loro vendevano delle cose, buone o cattive non sta a me dirlo. Io vendevo e vendo una mia invenzione che risolve un problema estetico. È un po’ diverso. Io vendevo la mia idea". Fu uno dei primissimi imprenditori a mettere la propria faccia al servizio della pubblicità del proprio prodotto.