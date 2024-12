Lanazione.it - Le celebrazioni nelle altre diocesi maremmane

GROSSETOÈ il Santuario della Madonna delle Frassine una delle "Chiese Giubilari" ed è anche qui che si potrà ottenere l’indulgenza. Si apre oggi l’anno santo a livello diocesano e il vescovo di Massa Marittima-Piombino, monsignor Carlo Ciattini, ha stabilito che il Santuario della Madonna del Frassine sia tra le "chiese giubilari" della suadurante tutto l’Anno Santo 2025. "È un grande onore – spiega Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo – avere una Chiesa giubilare nel proprio territorio e per il Santuario essere stato designato come luogo in cui acquistare l’indulgenza giubilare". Il Santuario è sempre aperto ogni giorno dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Per ottenere l’indulgenza giubilare è sufficiente visitare il Santuario alle debite condizioni e l’indulgenza può essere applicata per sé stessi o per i defunti.