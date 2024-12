Inter-news.it - Lautaro Martinez trova il gol insieme ai tre punti. Inter ‘scarta i regali’ – TS

e l’chiudono il 2024 in bellezza. La vittoria nella delicata trasferta di Cagliari fa sorridere Simone Inzaghi che si gode anche il capitano argentino tornato al gol.a Tuttosport, ripercorriamo cosa è successo ieri alla Unipol Domus.VITTORIA – Con unrito, l’batte il Cagliari in scioltezza per 3-0. Dalla trasferta sarda i nerazzurri si riportano a casa alcune certezze che fanno ben sperare per l’anno che verrà. Si tratta della quinta vittoria consecutiva in campionato. Inoltre, negli ultimi 4 incontri tra campionato e coppa Italia, Yann Sommer ha tenuto inviolata la porta dei nerazzurri. Legato a questo concetto si aggancia una linea difensiva, composta da Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, realmente impenetrabile.