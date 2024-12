Inter-news.it - Lautaro Martinez-Inter, un ‘dolce ricordo’ verso Riyadh – CdS

si appresta a guidare la spedizione nerazzurra negli impegni di Supercoppa Italiana che vedranno proprio l’tra le protagoniste. Un ricordo riaffiora nella mente del Toro in vista della competizione.LA PRESTAZIONE –ha vissuto un Cagliari-da protagonista, sia nel bene che nel male. Prima in senso negativo, dato il gol sbagliato da distanza ravvicinata nel primo tempo e la conclusione finita di poco a lato nella seconda frazione di gioco. Poi in modo indubbiamente positivo, come testimoniato dalla rete del 2-0 con cui si è sbloccato dopo un digiuno che durava dal 3 novembre. Dal gol vittoria siglato contro il Venezia in quella data, infatti, il capitano nerazzurro non riusciva a trovare una conclusione decisiva con la maglia della sua squadra di club.