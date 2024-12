Lanazione.it - L’arcivescovo Maffeis: "Mettiamoci in ascolto"

E’ prevista per stamani alle 10,30 l’apertura della Porta Santa della Cattedrale, nel capoluogo umbro. "La nostra Chiesa di Perugia-Città della Pieve apre l’anno del Giubileo in diocesi mettendosi indella domanda di speranza che c’è nella Città dell’Uomo – diceIvannell’invitare tutta la Città all’apertura dell’Anno Santo – E lo fa simbolicamente dando voce a quattro interpreti-testimoni di questa speranza. Ascolteremo la sindaca Vittoria Ferdinandi, la responsabile dell’Hospice Susanna Perazzini, lo studente universitario e lavoratore Francesco Ricci, il parroco e direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli". La celebrazione si apre alle 10.30, nel "cuore" di Perugia: Piazza Italia per poi raggiungere la Cattedrale di San Lorenzo da Piazza Piccinino percorrendo Corso Vannucci e Piazza IV Novembre.