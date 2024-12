Ilgiorno.it - La guerra cibernetica: "Puntano a mostrare la nostra debolezza. Ma le barriere tengono"

"Gli attacchi hacker quest’anno sono aumentati del 23% rispetto all’anno scorso e a crescere sono soprattutto quelli di natura geopolitica". Greta Nasi è direttrice della laurea magistrale in Cyber Risk Strategy and Governance dell’università Bocconi e del Politecnico di Milano. Destino vuole che ieri fosse proprio su un volo partito da Malpensa quando gli hacker filorussi hanno mandato in tilt il sito dell’aeroporto. "Solo il sito però, ci sono architetture informatiche diverse, come previsto dalle linee guida, per la gestione e la sicurezza degli aeroporti", spiega. Professoressa, lasi fa sentire anche qui? "Dal 2022 a oggi, con lain Ucraina e il conflitto israelo-palestinese, lo strumento cyber è sempre più rilevante anche per la propaganda e per dare la percezione all’opinione pubblica della superiorità di uno Stato rispetto a un altro".