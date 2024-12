Ilgiorno.it - La chiamata delle sentinelle del Parco

Il sociale sposa l’ambiente: ilPane seleziona associazioni che si prendano cura del polmone, in cambio avranno un rimborso spese. C’è da fare manutenzione ai sentieri e l’ente è pronto a stipulare accordi con i volontari che se ne occuperanno. Le domande devono essere presentate entro il 3 febbraio. Il grande ’salotto verde’ di 42 chilometri quadrati è un gioiello di biodiversità ed è un punto di riferimento per runner, famiglie, curiosi che vogliono regalarsi pace e tranquillità in un eden dove dimenticare la frenesia della quotidianità. I 4mila ettari incontaminati sono ordinati in una serie di itinerari. Sull’home page c’è tutto: rogge e canali, da Caponago a Bussero, 11 chilometri costeggiando il Villoresi, una passeggiata di quattro ore; riserve, con due classici, il Boscone di Ornago e le Foppe di Cavenago.