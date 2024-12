Inter-news.it - Inter, una difesa all’attacco. Numeri e rendimento

L’con la vittoria di Cagliari aggiorna importanti statistiche e record di questa corrente stagione. A balzare agli occhi sono iin crescita dellache si intrecciano anche alle azioni offensive dei nerazzurri.REPARTO DIFENSIVO – L’, di partita in partita, riesce ad aggiornare positivamente le proprie statistiche che riguardano la. Con la vittoria di Cagliari, sono 12 i risultati utili consecutivi in campionato dopo l’ultima sconfitta in casa nel derby di Settembre. Ai risultati positivi si aggiungono anche i 4 clean sheet di Yann Sommer consecutivi in Serie A. Per via dei pesanti infortuni di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, Simone Inzaghi ha dovuto ridisegnare la linea a tre dietro. Infatti, è da metà novembre (periodo in cui Acerbi e Pavard hanno riscontrato problemi fisici) che il tecnico piacentino ha dovuto fare affidamento alla triade (non più inedita) Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni.