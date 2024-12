Calciomercato.it - Inter, il film di Lautaro: le scintille, il ‘morso’ e la scelta di Inzaghi per l’attacco

L’attaccante argentino torna al gol, protagonista con la maglia nerazzurra: la situazione attuale e futuraGrande protagonista del 2024 dell’Martinez ha chiuso l’anno come aveva iniziato, segnando. Un ritorno alla rete importante per il capitanoista, che contro il Cagliari ha trovato il sesto centro in Serie A.Dalla rabbia al gol: ildiMartinez (ANSAFoto) – calciomercato.itCerto numeri lontani da quelli della passata stagione, masi aspetta che la rete ottenuta nel successo contro i sardi possa rappresentare una svolta dal punto di vista realizzativo per il numero 10 nerazzurro. Martinez nel corso della stagione ha affrontato diverse difficoltà e ha faticato a trovare la via della rete. Forse per un’annata intensissima, condita dalla vittoria in campionato e anche da quella in Copa America, dove è stato grande protagonista.