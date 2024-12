Lanazione.it - Il bilancio è approvato. Opposizione sugli scudi

Ildi previsione del Comune 2025-2027 presentato dalla giunta è statodal consiglio comunale con i voti della maggioranza di centrosinistra e la contrarietà dei gruppi didel centrodestra e della lista civica Montale Rinasce. "Unsolido" lo ha definito il sindaco Ferdinando Betti, "unassetato di tasse" ha replicato il capogruppo del centrodestra Lorenzo Bandinelli, "unsenza progettualità" ha osservato il capogruppo di Montale Rinasce Sandro Nincheri. Uno degli aspetti più discussi è stata la previsione di costruire un nuovo magazzino comunale per la protezione civile in via Primo Maggio in un terreno di proprietà del Comune grazie a un finanziamento regionale di un milione di euro. L’assessore alEmanuele Logli ha sottolineato, sul piano delle entrate, la conferma delle aliquote Imu, dell’addizionale Irpef, delle tariffe dei servizi a domanda individuale (pulmino, mensa e asilo nido) e degli introiti per le multe, e sul piano delle uscite i 40mila euro per il fondo di sostegno agli affitti e altri 40mila per le agevolazioni sociali sulla Taric, oltre all’aumento delle spese sul verde pubblico (da 90mila a 150mila euro l’anno) e 150mila euro per ripetere la misura di riduzione dell’impatto della Taric sulle famiglie.