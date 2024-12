Ilrestodelcarlino.it - I buoni propositi della maggioranza: "Icee e legge su emergenza casa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dalla Finanziaria appena approvata in Consiglio grande e generale all’. Lasull’abitativa e quella sulla cittadinanza. "Un cambio di passo rispetto al passato: una politica capace di ascoltare, dialogare e guardare lontano". Dopo i primi quattro mesi di governo, laa pochi giorni dalla fine dell’anno traccia un bilancio di quanto fatto. Guardando avanti. "Una grande importanza ha avuto e sta avendo il metodo di lavoro – dice Massimo Andrea UgoliniDemocrazia Cristiana – inaugurato con questa legislatura, che valorizza il Consiglio grande e generale e rafforza il confronto istituzionale". Ugolini ha sottolineato come la nuova impostazione abbia permesso "di lavorare in modo più ordinato ed efficace, anche attraverso l’approvazione di unafinanziaria tecnica più asciutta, affiancata da unasullo sviluppo aperta al contributo di tutte le forze politiche".