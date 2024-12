Puntomagazine.it - Hogmanay, il Capodanno “esagerato” di Edimburgo

Quattro giorni e tre notti nella capitale scozzese tra party, fuochi d’artificio e tanto, tanto, whisky Tic-tac.Tic-tac.Tic-tac.Il tempo scorre, il calendario è alla sua ultima pagina, l’anno sta per finire. Fermento di preparativi, di antiche liturgie laiche che si ripetono con scrupolosa osservanza. Il 31 dicembre è il giorno in cui si lascia il vecchio per accogliere il nuovo: rituale di passaggio che ha normalmente la durata di 24 ore, con qualche eccezione.Da quando nel 1647, la riforma protestante aveva di fatto abolito tutte le celebrazioni religiose per via degli eccessi, gli abitanti del Regno Unito erano stati privati del Natale. “Every law has its loophole”: “fatta la legge, trovato l’inganno”, diremmo noi italiani., il CastelloA, in Scozia, questo concetto si traduce nel “”: “perso il Natale”, gli scozzesi hanno puntato tutto il divertimento nel celebrare ilpiù lungo, alcolico edd’Europa.