Guidetti ruggisce ancora A 77 anni il coach guida le ragazze della Virtus | Così rimango giovane

Gian Paoloallena laCasalgrande, squadra femminile che disputa la Serie D, dopo la promozione dalla Prima Divisione dell’anno scorso.è un mitopallavolo: 77, fratello di Adriano, padre di Ettore e zio di Giov, scuola di allenatori: è modenese, però. "Proprio in questi giorni stavo sistemando la cantina perché nelle settimane scorse siamo finiti sott’acqua – dice– e ho trovato rogiti e vecchi documenti.ho scoperto che il mio bisnonno eraPietra di Bismantova (testuale, in realtà di una frazione di Castelnovo Monti, ndr) e mio nonno di Viano". Ecco perché gira e rigira si ritrova sempre dalle nostre parti. "La carriera di giocatore e palleggiatore è tutta modenese: ho esordito a 14in Serie A con la Minelli Modena. Fui convocato in Nazionale Juniores a 15, poi disputai il campionato europeo juniores a Budapest nel 1966.