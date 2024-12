Ilrestodelcarlino.it - Gran finale con il botto. Dopo 5 anni d’attesa torna l’appuntamento con il capodanno

Inizia il conto alla rovescia per la notte di. Tre giorni ancora prima dell’arrivo della notte più lunga dell’anno. Una notte tutta da ballare. Cesena quest’anno celebra il2025 in piazza del Popolo con i Moka Club. Una festa che ricinquedi assenza. All’atmosfera natalizia, alla città vestita a festa, si aggiungerà l’immancabile concerto dell’ultima notte del 2024. Si tratta della festa più90’ della Romagna con i Moka Club, dj set a cura di Jurymaru & Sandro Base di Radio Studio Delta e l’immancabile countdown con il brindisi. Uno spettacolo di musica, colori e coreografie tutte da ballare. L’evento, proposto dall’Amministrazione comunale e da Cesena Fiera, unico sponsor, si terrà in piazza del Popolo a partire dalle 22 del 31 dicembre fino alle ore 2 del 1° gennaio.