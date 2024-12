Liberoquotidiano.it - Galletto, Faraona e dadolata, i consigli per il menù di Capodanno: cosa mettere in tavola

in montagna. Il camino acceso, laimbandita, la neve sulle cime che mette appetito: e sì, d'accordo, il 2025 è alle porte, però va iniziato col piede giusto. Il cenone di dopodomani mica è un'occasione qualsiasi. È quel ritrovo, in famiglia o con gli amici, che ha bisogno della giusta preparazione e che lassù, sui monti, vuol dire unasoltanto: una base di carne. Prendi la Valtellina e la sua cucina tipica dai sapori autentici, con gli ingredienti della terra e dei pascoli, freschi come l'aria che si respira, ma non per questo povera o banale. Abbiamo chiesto alcune ricette per stupire i commensali allo chef Zeno Bernasconi del ristorante Jim (Hotel Sassella) di Grosio, in provincia di Sondrio: un'istituzione nota a chiunque abbia risalito almeno una volta l'Adda per raggiungere Bormio o Livigno.