Emozioni in concerto. La malinconia new wave l’elettronica dark e le poesie di Faber

Le sonorità più scure e malinconiche della new, un ricordo intimo e intenso di De André nei giorni dell’anniversario della sua scomparsa e una serata dedicata al folk da ballo. Sono i concerti che animeranno l’inizio del nuovo anno al Tambourine di Seregno. Si comincerà venerdì alle 21 con il festival Brianza New, che vedrà alternarsi sul palco di via Carlo Tenca tre diverse band, italiane e straniere, tutte all’insegna del sound post-punk anni Ottanta. Dalla Svizzera arriveranno i Veil of Light, gruppo di stanza a Zurigo che si muove tra il synth-pop, la newe il post-punk, con tonalità elettroniche molto, tra colde industrial, come negli ultimi due lavori “Sundancing“ e “Hymns of Faith and Trust“. Ci saranno poi gli italiani Vidi Aquam, storica formazionemilanese in azione dai primi anni ‘90, apprezzata per i suoni e le atmosfere oniriche che richiamano la musica gothic ed elettronica.