Cremonese beffata nel recupero | il Brescia pareggia in 10 Scontri tra tifosi prima della partita

Un’incredibile rovesciata di Moncini all’ultimo minuto diconsente ad unin inferiorità numerica di acciuffare un prezioso pareggio in casa di unache vede così svanire una vittoria che sembrava ormai in cassaforte. Il derby dell’Oglio, tradizionalmente molto sentito, si chiude con un pareggio che, visto anche l’andamentogara, lascia l’amaro in bocca ai grigiorossi, che, pur mantenendo a lungo l’iniziativa, non sono riusciti a chiudere il match e si sono visti raggiungere proprio all’ultima azione. Sul fronte opposto grande gioia per la squadra dell’ex Bisoli, che ha puntato a lungo sulla difesa e si è trovata in svantaggio al quarto d’oraripresa, ma in una cornice illustre come lo “Zini” ha avuto la forza di spirito di non disunirsi e di mantenere aperta la sfida anche dopo l’espulsione di capitan Cistana.