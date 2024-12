Lanazione.it - Cittadinanza benemerita per Andrea Baccarelli

anche per lo scienziato, classe 1970, illustre tuderte, ex allievo del Liceo Jacopone da Todi che, dopo una laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Perugia e successivi master e dottorati a Torino e Milano, è volato negli Stati Uniti ed è oggi preside alla Harvard School of Public Health. Così ha voluto l’amministrazione comunale, programmando per ieri la cerimonia di premiazione., che è tornato per le festività natalizie, è una delle figure più importanti degli ultimi anni nella ricerca scientifica: epigenetista ed endocrinologo clinico italoamericano è, noto soprattutto per i suoi contributi accademici nel campo dell’epigenetica, della mitocondriomica e dell’epigenomica computazionale, impegnato nello studio sull’impatto delle esposizioni ambientali sulla salute umana.