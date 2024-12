Inter-news.it - Chiesa, non c’è pace al Liverpool. Altra partita dalla tribuna!

Federiconon vede proprio il campo in Inghilterra. Ilvince e convince contro il West Ham, l’ex Juventus rimane fuori e si alimentano i dubbi sul suo futuro da gennaio.ASSENZA – Federicoè probabilmente l’unico caso che alimenta dubbi all’interno dell’ambiente, dove tutto funziona alla perfezione. L’esterno acquistato dai Reds in estate continua a mancare all’appello di Arne Slot, che è obbligato ad utilizzare sempre Mohamed Salah senza avere un primo sostituto di ruolo. Anche oggi, in occasione dellacontro il West Ham in trasferta,è rimasto fuori e non è presente neanche in panchina.sul mercato? La posizione dell’InterFUTURO –alguadagna circa 7 milioni di euro e sarebbe per chiunque una spesa folle. Folle perché le sue presenze in questa stagione sono appena 4 di cui una sola da titolare e un’da pochissimi minuti contro il Milan in Champions League.