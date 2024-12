Sport.quotidiano.net - Che Reggiana: il 2024 finisce dominando per 2-0 il Mantova

Reggio Emilia, 29 dicembre– Non era possibile chiudere meglio di così il: lavince 2-0 ain lungo e in largo, e centra la seconda vittoria di fila. Granata ora dodicesimi con 24 punti: +4 sui playout e -1 dai playoff. Il primo tempo è un dominio granata: possesso palla molto lento e innocuo del, eattenta e pronta ad aggredire sugli errori dei lombardi. Nasce così l’1-0: Sersanti anticipa un passaggio a centrocampo, riparte e dopo una lunga progressione la piazza all’angolino col sinistro. Poi altre occasioni: Vergara due volte (la seconda parata da Festa, e nella prima miracoloso Cella di testa sulla linea di porta), poi anche Gondo (alto). Dubbi per un possibile rigore su Gondo (spinta di Redolfi da dietro al 20’). Insomma: i granata dovrebbero essere avanti almeno di due reti all’intervallo, ma il punteggio dice “solo” 1-0.