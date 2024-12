Ilrestodelcarlino.it - Castel di Lama, la strategia del Comune contro i rincari in arrivo

diè stato approvato nel pomeriggio di venerdì il bilancio 2025-2027 con i voti della maggioranza e l’astensione dell’opposizione, che non ha presentato nessun emendamento. Un bilancio prudenziale, che ha dovuto fare i conti con idi alcuni servizi: asilo nido, mensa, scuolabus e inoltre i tagli alla cultura. Aumenti che il sindaco Mauro Bochicchio ha sottolineato verranno colmati con dei provvedimenti cuscinetto, sono state raggranellate delle risorse che verranno utilizzate per fronteggiare i, senza pesare sui bilanci famigliari. Il sindaco nel suo intervento ha sottolineato che il documento finanziario è contraddistinto da rigore e prudenza, infatti tutte le scelte sono ruotate intorno alla Finanziaria e alla sospensione dei mutui. L’auspicio è che la Finanziaria avesse confermato la sospensione dei mutui, ma finché non si è avuto certezza si è preferita la prudenza.