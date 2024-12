Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Bersani, 'manca ancora gesto unitario che lo renda credibile'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Questa destra non ha uno straccio di idea. E, cosapeggiore, non nomina nemmeno i problemi: li nasconde dietro alla propaganda e alle bandierine ideologiche". Lo dice Pier Luigia La Stampa. Sulla manovra osserva: "Come quella dell'anno scorso, si limita ad aggiustare le virgole di una politica senza idee. Anzi, una c'è, ma è sbagliata: la disarticolazione del sistema fiscale". Quanto ai centri in Albania sottolinea: "Con i centri in Albania non convincerà una persona in più. Perché non c'entrano niente coi problemi veri delle persone. Quando il 47 per cento degli elettori non va a votare, non ricomincerà a farlo perché ci sono i centri in Albania". Lei critica aspramente la maggioranza, ma i sondaggi continuano a dare alta la fiducia nel governo Meloni.