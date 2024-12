Liberoquotidiano.it - Bormio, cade anche Caviezel. Rivolta degli sciatori: "Non meritate le Olimpiadi"

Fredrik Moeller ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo di sci, trionfando nel SuperG di. Ma la gara e il post-gara sono stati segnati dalla brutta caduta dicon il pettorale 1 (trasportato in elicottero in ospedale per accertamenti). Il 24enne norvegese ha preceduto il campione austriaco Vincent Kriechmayr di 20 centesimi e il sorprendente svizzero Alexis Monney, terzo a 24 centesimi dal vincitore. Tuttavia, come detto, la pista Stelvio diè di nuovo al centro delle polemiche. Dopo la terribile caduta nel corso della seconda prova in vista della discesa libera di coppa del mondo di Cipryen Sarrazin operato nella serata di venerdì per ridurre l'ematoma cerebrale provocato dalla caduta, oggi è stata la volta di Gino: primo a scendere nel SuperG di, l'elvetico ha inforcato prima del salto di San Pietro ed è scivolato lungo il muro.