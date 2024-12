Lanazione.it - Aperto l’Anno santo: "Sperare non delude"

"La speranza che non": è il messaggio che il vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini ha rilanciato ieri sera dalla cattedrale di Città di Castello per l’apertura del. Il Giubileo è quello dei “Pellegrini della Speranza“ e il vescovo ha accolto i fedeli e le istituzioni nella Cattedrale gremita: "Siamo tutti spettatori e a volte persino protagonisti, delle conseguenze disumane che un mondo senza speranza certa e concreta è costretto a vedere e a subire. Senza la speranza ogni fratello è sconosciuto, nemico, straniero, inutile. E, nell’animo umano, questo motiva e giustifica troppo spesso il sospetto, il giudizio, l’indifferenza, la lontananza e la violenza". Un monito dall’altare per invitare ad aprirsi verso gli ultimi, ma anche un messaggio alle famiglie, chiamate a riscoprire il senso della speranza: "Dentro le nostre case si manifestano con maggiore crudezza le insidie di questo nostro tempo.