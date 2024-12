Lortica.it - Anche in Toscana le nostre acque contengono quantità pericolose di PFAS…

Ovviamente – e meno male – non siamo al livello di inquinamento spaventoso degli scarichi in Bormida degli anni ‘90 del secolo scorso, causati dalle attività industriali della Solvay e Miteni (soprattutto, ma non solo, nei sobborghi di Spinetta Marengo) contro i quali si è generosamente battuto il giornalista Lino Balza ed il glorioso “Movimento di lotta per la salute Giulio A. Maccararo”, con esposti a raffica e processi negli anni 2021-2023-2024 ecc. .Ma pure nella (ex) “Felix” non navighiamo in“tranquille”: perciò ricordiamo al nostro Governatore Eugenio Giani che – magari tra un rinfresco a l’altro a base delle sue amate tartine e crostini, alle quali non rinuncia mai – insiste la pericolosa presenza nei corpi idrici regionali dei PFAS (sostanze perfluoroalchiliche), noticome “sostanze chimiche per sempre.