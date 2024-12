Agi.it - Aggredisce l'ex con l'acido, ma i passanti lo fanno arrestare

AGI - La fine di una relazione che lui non accetta, l'sul volto, le urla di lei, gli avventori di un bar che bloccano lui. Sono i fotogrammi di una storia, finita male ma non malissimo, dove lei è in ospedale ma forse non ne uscirà con i segni irreversibili di una storia sbagliata. È successo a Verbania. Lei è una donna di 60 anni che gestisce un negozio di parrucchiera. Era al lavoro quando l'uomo con cui fino a poco tempo prima aveva avuto una relazione si è presentato per "chiarire". In realtà era 'armato' di. Una discussione accesa e breve, poi l'uomo ha estratto il flacone e ha lanciato l'contro la sua ex. Le urla disperate della donna hanno attirato gli avventori del bar vicino al negozio. In pochi minuti alcune persone sono riuscite a bloccare l'aggressore, mentre altri chiedevano aiuto alla polizia e al 118.