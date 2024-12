Puntomagazine.it - YouNited Napoli 2024, l’Ass.Chiara Marciani premia giovani imprenditori partenopei

, un innovativo format dedicato allegenerazioni“Domenica 29 dicembre presso l’ex ospedale militare “La Santissima”, sito nel complesso conventuale partenopeo della Santissima Trinità delle Monache, si terrà, un innovativo format dedicato allegenerazioni. Questa iniziativa, organizzata da DropEventi in collaborazione conessorato alle Politicheli del Comune di, è pensata per dare voce e visibilità aitalenti cittadini. Fortemente sostenuto dalessore, secondo cui “occorre rafforzare il legame tra creatività,a e il potenziale dei”, l’evento non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche “un’opportunità di confronto e crescita”., affidato alla direzione artistica e alla produzione di DropEventi, non è solo un festival, bensì un’opportunità unica per promuovere la condivisione di esperienze professionali, celebrando il talento e la creatività che caratterizzano il panoramaalele.