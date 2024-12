Serieanews.com - Victor Osimhen stella in Turchia: la decisione del bomber sul futuro

insta giganteggiando: ilnigeriano ed unda scrivereCon una stagione straordinaria inha dimostrato di essere una delle stelle più brillanti del calcio internazionale. Il nigeriano, che attualmente milita al Galatasaray con la formula del prestito dal Napoli, sta vivendo un momento d’oro, tanto da essere il capocannoniere della Süper Lig con ben 12 gol in 15 partite.in: ladelsul– SerieanewsNonostante il suo indiscusso impatto nel campionato turco, le voci su un suo possibile ritorno anticipato al Napoli o su un trasferimento in altri club si sono fatte sentire, ma il diretto interessato e il suo attuale allenatore hanno voluto fare chiarezza.In una recente intervista, il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, ha confermato cheha intenzione di rimanere infino alla fine della stagione 2024-2025, mettendo fine alle speculazioni su un suo ritorno in Serie A o su un suo possibile passaggio in altre squadre.