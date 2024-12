Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2024 ore 17:30

DEL 28 DICEMBRE ORE 17.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLAAD ECCEZIONE DELLA DIRAMAZIONESUD DOVE SONO PRESENTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOSU VIA PRATICA DI MARE CODE PER UN INCIDENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO MILITARECI SPOSTIAMO NEL REATINODOVE SEGNALIAMO CHE LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO È CHIUSA AL TRAFFICO PER NEVE TRA IL KM 10+700 E IL IL 17 CIRCA. PRESTARE ATTENZIONEINFINE,È ON LINE LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ!VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE NUOVE FUNZIONI, SELEZIONANDO I CANALI RICEVERETE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUI PERCORSI E ARGOMENTI CHE PREFERITE.