Una società con poca cultura è destinata a restare indietro

Giachi* Di ritorno da una missione del Consiglio regionale della Toscana a San Francisco, accompagnando le start up tecnologiche selezionate dall’assessorato allo sviluppo economico della Regione, il dibattito italiano mi ha accolto con la presentazione del rapporto sullaitaliana del Censis, il 58° e con i cinque nuovi morti sul lavoro nel deposito di Calenzano. È stato un corto circuito disarmante. Spiegherò perché. La Silicon Valley rimane un luogo dove alberga il futuro, con i quartier generale delle big tech come Apple o Nvidia. Le nostre imprese giovani che hanno come obiettivo l’innovazione tecnologica, traggono grande profitto formativo e industriale dal programma regionale che le porta ogni anno a San Francisco, presso Innovit, un centro per l’impresa innovativa impiantato lì dal Ministero degli esteri, nell’ambito del quale la regione Toscana ha una vera e propria ‘casa’ per le imprese del settore.