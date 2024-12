Lanazione.it - Un atto d’amore per la medicina, il sogno di Alice Casciani vive

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme, 28 dicembre 2024 – Celebrata al liceo Salutati la settima edizione del Premio, un appuntamento che ogni anno unisce il ricordo struggente di una giovane vita spezzata troppo presto ai sogni di chi porta avanti il suo desiderio più grande: aiutare gli altri attraverso la professione del medico. “Si tratta di una iniziativa che va al di là del valore del premio – afferma la preside Simona Selene Scatizzi – e anche oltre la borsa di studio. È undi amore che trasforma il dolore più profondo in un dono per il futuro”., brillante studentessa del Salutati, aveva conseguito la maturità scientifica con il massimo dei voti e ottenuto l’ammissione alla facoltà didi Firenze nel 2015. Voleva diventare medico e ricercatrice. Oggi, attraverso questo premio il suocontinua are.