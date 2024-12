Bergamonews.it - Treviolo, la biblioteca compie 25 anni e organizza due concerti gratuiti per grandi e bambini

. Doppio appuntamento per festeggiare venticinquedi musica, arte, libri. Con un calendario ricco per ogni età, lacomunale “Lanfranco da Albegno” di25confermandosi punto di riferimento culturale e sociale per i treviolesi e non solo. “Le biblioteche si sono evolute: da semplici depositi di libri a veri e propri centri informativi locali, essenziali nella vita sociale e culturale delle comunità”, commenta Viviana Vitari, direttrice della.Il Comune diinizierà i festeggiamenti con il concerto di Capodanno, che si terrà il 1° gennaio al Teatro di Albegno. L’evento, con ingresso libero fino a esaurimento posti, si preannuncia come un’esperienza culturale unica per celebrare il nuovo anno all’insegna dell’arte e della condivisione.