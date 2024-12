Thesocialpost.it - Tragedia in Italia – Prima la lite, poi i colpi di pistola: il dramma sotto gli occhi di tutti

Momenti di terrore in. Un uomo di 42 anni è stato ucciso nel pomeriggio di sabato 28 dicembre con un colpo diall’interno del cortile di un capannone di Pontirolo Nuovo (Bergamo), in località Forna. L’allarme è scattato attorno alle 14,40 quando il ferito ha cercato di allontanarsi dal cortile, stramazzando a terra lungo la statale 525.Leggi anche:nel cinema: l’attrice Dayle Haddon è morta a 76 anni a causa di un’intossicazioneDalle prime informazioni pare che un gruppo di persone abbia avuto un diverbio in una ditta di via Bergamo 13, che si occupa di rivendita di auto. La vittima, un 42enneno di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato raggiunto da un proiettile. Nonostante la grave ferita riportata, l’uomo è uscito dall’azienda ed ha cercato di fuggire in strada, dirigendosi verso una pensilina poco distante.