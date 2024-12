Lanazione.it - Toscana: accorpamenti scolastici, la Regione li sospende e ricorre contro il governo

Firenze, 28 dicembre 2024 - Tutto congelato. Per ora, di fatto viene sospesa la perdita dell’autonomia da parte del comprensivo Gonnelli. La giunta regionaleha infatti deciso di andare un’altra volta alla guerrail. Ha sì approvato il piano di dimensionamento per il prossimo anno scolastico, ma ha deciso dire i 14imposti. La decisione è stata presa nell'ultima seduta del 23 dicembre, a seguito di dati aggiornati sulla popolazione scolastica che non coincidono con quelli utilizzati dal Ministero dell'Istruzione per determinare il contingente di dirigentie amministrativi. Insomma, per latutti i conti sono da correggere: Roma avrebbe sbagliato i calcoli. Secondo i numeri forniti dall’Usr, la popolazione scolastica effettiva nella nostra, a novembre 2024, è di 440.