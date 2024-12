Sport.quotidiano.net - Sella, Vigevano è un’occasione da non fallire: "La salvezza passa anche da queste partite"

C’èdomani alla Baltur Arena (ore 18) e lanon può. Quaranta minuti delicati da ambo le parti che arrivano nel bel mezzo delle feste, tra regali mancati a Rieti e a Forlì, e infermerie piene. Sì, perché oltre alle solite assenze in casa Cento – Delfino e Sperduto sempre out, e lo saranno ancora a lungo –,coach Pansa dovrà fare a meno di una pedina fondamentale del proprio roster, Gabriele Stefanini, leader e principale punto di riferimento gialloblù. La guardia bolognese, che ha viaggiato a 20 punti di media nelle prime 17 di campionato, è uscita malconcia dal match del PalaFiera (dopo 30 punti segnati con 7/7 da 2 punti e 4/8 da 3) e gli esami effettuati nelle scorse ore per capire l’entità del suo infortunio hanno evidenziato una distrazione muscolare di secondo grado ai muscoli ischiocrurali della gamba sinistra: tradotto, almeno 20 giorni di stop e niente trasferta all’ombra del Guercino.