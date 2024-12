Sci Alpino, Brignone vince il gigante e vola in testa alla Classifica Generale

Leggi su Ilfaroonline.it

Gioia azzurra in Austria. Sulla pista di Semmering Federicadomina eil, conquistando la sua 29esima vittoria in Coppa del Mondo, la 14esima nella specialità. La sciatrice azzurra infrange così il tabù che non l’aveva mai vista sul podio nella località austriaca e sale a 71 nel conteggio dei podi totali nel massimo circuito: oraè leader sia dellache di quella di specialità. Questa perè la seconda vittoria stagionale indopo quella di Solden.Al comando fin dprima manche, la 34enne si è confermata anche nella discesa decisiva, tagliando il traguardo in 2’03?14 con ben cinquantasette centesimi di secondo di margine sulla svedese Sara Hector, seconda, e 90 sulla neozelandese Alice Robinson, terza a completare il podio.