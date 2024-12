Lanazione.it - San Silvestro, pochi alberghi aperti: "Costi alti e non troppi turisti"

di Gaia Parrini È un numero modesto, limitato, che, quasi, si conta sulle dita di una mano, quello degliche, dalla costa viareggina, verso Lido di Camaiore fino a Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, hanno deciso di rimanereper accogliere e ospitare i vacanzieri che, tra il mare e il centro storico, hanno scelto Viareggio e la Versilia, anziché le destinazioni nevose, per trascorrere la notte di Sane cominciare il nuovo anno. "È un numero esiguo, quello degli hotel, circa 15 – racconta infatti Sandra Lupori, presidente dell’associazione albergatori di Viareggio –. È un Capodanno che sta andando a rilento, per la neve che sta cadendo e perché la montagna fa sempre da padrona, in questo periodo. E qua, per portare grandi numeri e far aprire gli, servono grandi eventi".