Pronosticipremium.com - Roma, Milan alle porte: Ranieri si affida a N’Dicka

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasi avvicina il momento di tornare in campo. L’ultima vittoria per 5-0 centrata con il Parma ha ridato linfa vitale ai giallorossi, che sembrano aver ritrovato la retta via smarrita da tempo. L’obiettivo è quello di scalare sempre di più la classifica, rimanendo nella parte sinistra di quest’ultima nel girone di ritorno. I capitolini stanno preparando con cura il prossimo match con il, in programma domani 29 dicembreore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Una gara estremamente delicata, contro un avversario che sta vivendo un periodo di forma altalenante.Claudioè consapevole che questo sia il momento migliore per mettere al tappeto i rossoneri,prese con diversi infortuni e situazioni spinose nel suo spogliatoio.