Quando è giusto sacrificare una notizia. Lode alla stampa responsabile

Al direttore - Un abbraccio forte a Cecilia Sala. Michele Magno In Iran, la libertà è un reato. In Iran, il giornalismo è un crimine. Unite i due concetti e capirete cosa c’è in ballo oggi con la nostra Cecilia. Forza, riportatecela a casa. Al direttore - Leggo con dispiacere le notizie relativegiornalista Cecilia Sala, vostra collega; spero che venga liberata. Stimo il coraggio di questa giovane giornalista che è andata in Afghanistan. Nel luglio del 2006 ero a Londra e mi ero candidato come volontario per andare a Kabul con Architects 4 Aid, una charity ora denominata Article 25. Non fui selezionato. Victoria Harris, la direttrice di Architects 4 Aid al tempo, mi sembra di aver capito che abbia dovuto nascondersi per un certo tempo. Mi dispiace molto per le vicende odierne di Cecilia Sala.