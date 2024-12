Thesocialpost.it - Orrore la notte di Natale in Italia: la vittima è una bimba di soli 5 anni

La sera della vigilia di, un operaio di 44originario di Terni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su una bambina dicinque. Il giudice per le indagini preliminari, Barbara Di Giovannantonio, ha confermato la misura cautelare in carcere dopo l’interrogatorio di garanzia avvenuto venerdì scorso.Leggi anche: Influenza, boom di contagi trae Capodanno. Bassetti: «Ecco quando ci sarà il picco»Ladi questa terribile vicenda, sarebbe la figlia di amici dell’uomo, che non ha precedenti penali e si avvale della difesa dell’avvocato Marco Tudisco. Gli eventi drammatici sarebbero avvenuti tra il 23 e il 24 dicembre all’interno della casa della piccola, dove vive con i suoi genitori.L’è emerso grazie al padre della bambina, che ha notato qualcosa di strano grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nell’abitazione.