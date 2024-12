Terzotemponapoli.com - Napoli, Danilo jolly difensivo

Ilè alla ricerca delle pedine giuste nel mercato di gennaio. La prima è un difensore centrale affidabile che il club azzurro ha individuato da tempo in: secondo Repubblica, l’avventura del brasiliano con la Juventus è ai titoli di coda, i bianconeri lo hanno comunicato al diretto interessato che da sempre è favorevole a un trasferimento al, manca l’accordo con la JuventusPer Conte si tratterebbe di, in grado di giocare da centrale, terzino destro e sinistro. Il suo arrivo “liberebbe” Spinazzola ed escluderebbe Biraghi dalla Fiorentina, ma tra il dire e il fare – si legge – c’è di mezzo un accordo tra Juventus eche al momento non c’è perché Giuntoli vuole monetizzare dalla cessione. Manna non intende versare indennizzi, ma bisogna fare in fretta prima di andare su altre soluzioni.