Milan-Roma Fonseca | Pulisic fuori Theo Hernandez si è allenato bene

o, 28 dicembre 2024 -mette nel mirino la sua ex, domani sera a San Siro alle 20.45. Con tanti dubbi di formazione. Alcuni, li scioglie direttamente il tecnico: "Speravo di avere, ha recuperato dall'infortunio muscolare, ma in questi due giorni è emerso un problema alla caviglia. Non è pronto nemmeno per la panchina". Sempre in tema infermeria: "Loftus-Cheek sta molto meglio, settimana prossima potrà essere una soluzione, mentre Morata è pronto per giocare". Capitolo Bennacer: "Lui è molto motivato, ovviamente non è pronto per fare tutta la partita. Ma sicuramente ne giocherà una parte. Sono molto soddisfatto del suo ritorno: porta energia, aggressività, esigenza già in allenamento. Sento che può essere importante per la squadra". Musah e Leao invece "sono più in ritardo nel recupero, vediamo se riescono a rientrate per la Supercoppa".