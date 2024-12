Pianetamilan.it - Milan, Capello: “Il recupero di Theo Hernández è fondamentale”

Fabio, ex allenatore die Roma e vincente con entrambe le squadre, ha parlato della sfida di domani sera a 'San Siro' in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del tecnico di Pieris alla 'rosea' sui dubbi di Paulo Fonseca sul terzino sinistro, conche potrebbe non giocare e Álex Jiménez avanzato nel ruolo di ala. «Io vedrei benee lo spagnolo insieme: due giocatori che si scambiano tra di loro, che sovrappongono, cambiandosi magari anche di posizione quando si difende. Ma io credo che siasoprattutto ildi: la sua forza, la sua personalità e la sua qualità sono importanti. Il fatto che abbia lavorato anche nel giorno di riposo ci dimostra quanta voglia abbia di tornare.