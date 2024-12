Bergamonews.it - Mercatini di Natale, sagra romana e mostre: il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccanoe villaggi natalizi, lain Piazzale degli Alpini, la ruota panoramica in Piazza Matteotti,e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 28 e domenica 29 dicembre.BERGAMOSABATO 28 DICEMBRE– Alla Fiera di Bergamo dicembre di giochi: nuovo evento dedicato a bambini e famiglie– Al Piazzale degli Alpini torna il “Villaggio di”– In Piazza Matteotti torna il villaggio di“Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica– Christmas Design: a Bergamo tra arte, luci e installazioni– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– “Lettura: parole e musica” alla biblioteca Tiraboschi–al Piazzale degli Alpini– Piazzale degli Alpini: cinque giorni dedicati alla Root MusicDOMENICA 29 DICEMBRE– Alla Fiera di Bergamo dicembre di giochi: nuovo evento dedicato a bambini e famiglie– Al Piazzale degli Alpini torna il “Villaggio di”– In Piazza Matteotti torna il villaggio di“Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica– Christmas Design: a Bergamo tra arte, luci e installazioni– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico–al Piazzale degli Alpini– Piazzale degli Alpini: cinque giorni dedicati alla Root Music