Anticipazionitv.it - Maria Vittoria Minghetti svela quanto guadagna al Grande Fratello: “Una miseria”

Leggi su Anticipazionitv.it

, concorrente del, ha rivelato il compenso ricevuto per la sua permanenza nel reality, lasciando tutti sorpresi. Durante una chiacchierata con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, la gieffina ha confessato dettagli inaspettati che hanno acceso il dibattito tra i telespettatori. La cifra a detta diè davvero misera e in effetti ha lasciato perplessi anche i suoi coinquilini.e il cachet del: una confessione sorprendenteLa rivelazione è avvenuta durante un confronto in camera. Zeudi Di Palma, parlando del compenso percepito dai concorrenti, ha affermato con sicurezza: “Pensa che qua dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto niente piuttosto che persone che hanno fatto tanto nell’ambito dello spettacolo”.