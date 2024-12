Lazio Experience l’eccellenza dell’enogastronomia del Lazio… sulla bocca di tutti

Leggi su Ilfaroonline.it

Cerveteri, 28 dicembre 2024 – Si è svolto oggi il primo tassello del progetto “”, un’iniziativa rivoluzionaria di fornelliditalia.it, che punta a promuovere le eccellenze enogastronomiche del– ed in particolare del litorale romano – a livello nazionale. Con l’obiettivo di creare un riconoscibile “brand di qualità”, questo progetto si propone di essere un vero e proprio volano per l’economia regionale, con un focus particolare sul rilancio economico del litorale romano.Il progetto “” – realizzato con il contributo di Arsial e la partecipazione di Alfacomunicazione aps (alfacomunicazione.eu) – , è una celebrazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali del litorale romano. Questo percorso è iniziato con un pre-evento il 28 dicembre, come vetrina preliminare e diffusione del progetto a livello nazionale.