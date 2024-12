Calciomercato.it - Juve, Inter e Roma: ecco a chi serve di più Raspadori, scaricato da Conte

Leggi su Calciomercato.it

Il talentuoso attaccante della Nazionale non gioca più nel Napoli e chiede spazio: pedina di scambio per il mercato di gennaio,dove può giocareArrivato al Napoli è stato immediatamente decisivo come jolly per lo Scudetto: Giacomoora è diventato un oggetto misterioso della gestione. In Nazionale ricopre un ruolo importante, da titolare, con Luciano Spalletti. Il mister che l’ha reso campione. Ma con il nuovo allenatore fa fatica a trovare spazio, complice un modulo che non gli si addice.Giacomo(LaPresse) Calciomercato.itJack ha sempre dichiarato di sentirsi un attaccante centrale, una punta. Un vecchio nove. Ma il suo nove il Napoli ce l’ha già e si chiama Lukaku. Oltretutto, il vice è Giovanni Simeone, che ha vinto il ballottaggio conproprio a inizio campionato, quando è stato chiamato in causa più volte da mistera gara in corso.