Inter-news.it - Inter, buoni propositi per il 2025! Da Lautaro Martinez ai primi verdetti – CdS

Leggi su Inter-news.it

L’si avvicina velocemente al mese di Gennaio, un mese ricco di impegni per la beneamata. Per questo motivo Cagliari risulta essere un crocevia fondamentale per avere la giusta spinta ad affrontare i prossimi obiettivi che l’attendono. Attraverso il Corriere dello Sport mettiamo ai raggi X il mese di Gennaio.GENNAIO ROVENTE – L’è orfana dei gol del suo capitano, l’ultimo suo centro risale al 3 Novembre contro il Venezia. Per fortuna però non mancano le sue prestazioni e la sua abnegazione nell’aiutare la squadra. Servirà il migliorper affrontare tutti gli impegni di gennaio. Ben 7 incontri uno più importante dell’altro. A partire dal 2 Gennaiodove l’affronterà la Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. Partita non solo importante per il prestigio (l’ha vinto il trofeo negli ultimi 3 anni consecutivamente), ma anche per dare un segnale preciso al campionato.